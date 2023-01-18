"Не допустити глухого кута Першої світової": у Британії закликають Захід посилювати ЗСУ танками

Глава британського МЗС Джеймс Клеверлі провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, після якої заявив, що варто чекати на новий пакет військової допомоги від Штатів.

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Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має перемогти, щоб ситуація не перетворилася на Першу світову війну. Про це повідомляє The New York Times.

Британський міністр захищає своє рішення передати Україні 14 танків та десятки тисяч артилерійських снарядів із самохідними артустановками.

"Ми не можемо допустити, щоб це затягнулося і перетворилося на тупикову ситуацію на кшталт Першої світової війни", — заявив Клеверлі.

Перед зустріччю з колегою в США глава МЗС запитав, чи достатньо буде танків Challenger 2, враховуючи те, що Україна запитувала сотні танків. На це він відповів, що британське озброєння перевершує російське, тому матиме вплив. Крім того, Клеверлі сказав, що вони допомагають Україні не самі, багато роботи роблять США та інші країни. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив подяку Німеччині за всю військову допомогу, але не став тиснути на Берлін у питанні передачі танків. При цьому він закликав стежити за новими пакети допомоги Україні після 19 січня.

У НАТО обговорюють збільшення військової допомоги Україні. На думку Клеверлі, навесні ЗС РФ спробують провести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції. Щоб цього не сталося, потрібна колективна відповідь Заходу. Блінкен, зі свого боку, стверджує, що ситуація на сході України в найближчому майбутньому не зміниться.

Нагадаємо, 18 січня координатор стратком у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що до кінця тижня США анонсують новий пакет військової допомоги Україні.

17 січня в ОП заявили, що європейські держави виступили за створення танкової коаліції для України. ЗСУ потрібні танки Leopard 2, Challenger II та M1 Abrams.