США оголосять про новий пакет військової допомоги для України до кінця тижня: чи будуть у ньому танки

У Білому домі не хочуть випереджати події та розкривати деталі постачання. Штати обіцяють покращувати постачання ЗСУ передовим озброєнням для повного покриття потреб на фронті.

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Сполучені Штати можуть оголосити про додаткову допомогу Україні наприкінці цього тижня. Про це сказав у коментарі американському телеканалу CNN 18 січня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ви будете чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, озброєння та засобах для України, які надійдуть від США, можливо, вже наприкінці цього тижня", — сказав Кірбі.

Чиновника запитали, чи будуть у цьому пакеті танки для Збройних сил України. Кірбі у відповідь сказав про небажання випереджати події.

"США зосереджені на спробі переконатися, що ми даємо Україні потрібне озброєння. Ми покращуватимемо ці пакети, щоб вони найбільше відповідали потребам України. Також ми працюємо з іншими союзниками та партнерами", — заявив представник Білого дому.

Кірбі запитали, чи є військовим злочином ракетний удар ЗС РФ по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули десятки людей, зокрема діти.

[ + – ] Кількість жертв російського удару по житловому багатоповерховому будинку в Дніпрі може перевищувати 50 осіб Фото: Суспільне

"Російські збройні сили продовжують чинити звірства та військові злочини. Президента Росії Володимира Путіна обов'язково потрібно притягнути до відповідальності за всі військові злочини в Україні", – наголосив він.

"Просто обурливо дивитися на те, що Путін зробив за останні 48 годин. Було завдано удару по житловому будинку, який не мав жодної військової значущості. Не йшлося про відключення електрики або води. Йшлося про вбивство безневинних мирних жителів, поки вони були вдома", — підсумував він.

Нагадаємо, що Нідерланди хочуть запропонувати Україні постачання передових систем ППО Patriot. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте озвучив цю ідею президенту США Джо Байдену 17 січня на зустрічі у Вашингтоні.

Великобританія 15 січня погодилася передати ЗСУ 155-міліметрові самохідні гаубиці AS-90. Британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському відправити роту танків Challenger 2.

Грузія відмовилася від надання Києву військової допомоги. Міністр культури, спорту та молоді Тея Цулукіані 15 січня заявила про небажання влади країни залучатися до "воєнного протистояння" РФ з Україною.