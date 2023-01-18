США объявят о новом пакете военной помощи для Украины до конца недели: будут ли в нем танки

В Белом доме не хотят опережать события и раскрывать детали поставки. Штаты обещают улучшать снабжение ВСУ передовым вооружением для полного покрытия потребностей на фронте.

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Соединенные Штаты могут объявить о дополнительной помощи Украине в конце этой недели. Об этом сказал в комментарии американскому телеканалу CNN 18 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы будете слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, вооружениях и средствах для Украины, которые поступят от США, возможно, уже в конце этой недели", — сказал Кирби.

Чиновника спросили, будут ли в данном пакете танки для Вооруженных сил Украины. Кирби в ответ сказал о нежелании опережать события.

"США сосредоточены на попытке убедиться, что мы даем Украине нужное вооружение. Мы будем улучшать эти пакеты, чтобы они наиболее соответствовали потребностям Украины. Также мы работаем с другими союзниками и партнерами", — заявил представитель Белого дома.

Кирби спросили, является ли военным преступлением ракетный удар ВС РФ по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли десятки человек, в том числе дети.

[ + – ] Количество жертв российского удара по жилому многоэтажному дому в Днепре может превышать 50 человек Фото: Суспільне

Российские вооруженные силы продолжают совершать зверства и военные преступления. Президента России Владимира Путина обязательно нужно привлечь к ответственности за все военные преступления в Украине, – подчеркнул он.

"Просто возмутительно смотреть на то, что Путин сделал за последние 48 часов. Был нанесен удар по жилому дому, не имеющему никакой военной значимости. Речь не шла об отключении электричества или воды. Речь шла об убийстве невинных мирных жителей, пока они были дома", — заключил он.

Напомним, что Нидерланды хотят предложить Украине поставку передовых систем ПВО Patriot. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте озвучил эту идею президенту США Джо Байдену 17 января на встрече в Вашингтоне.

Великобритания 15 января согласилась передать ВСУ 155-милиметровые самоходные гаубицы AS-90. Британский премьер Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить роту танков Challenger 2.

Грузия отказалась от предоставления Киеву военной помощи. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани 15 января заявила о нежелании властей страны вовлекаться в "военное противостояние" РФ с Украиной.