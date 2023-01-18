"Не допустить тупика Первой мировой": в Британии призывают Запад усиливать ВСУ танками

Глава британского МИД Джеймс Клеверли провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которой заявил, что стоит ожидать новый пакет военной помощи от Штатов.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина должна победить, чтобы ситуация не превратилась в Первую мировую войну. Об этом сообщает The New York Times.

Британский министр защищает свое решение передать Украине 14 танков и десятки тысяч артиллерийских снарядов с самоходными артустановками.

"Мы не можем допустить, чтобы это затянулось и превратилось в тупиковую ситуацию наподобие Первой мировой войны", — заявил Клеверли.

Перед встречей с коллегой в США у главы МИД спросили, достаточно ли будет танков Challenger 2, учитывая то, что Украина запрашивала сотни танков. На это он ответил, что британское вооружение превосходит российское, поэтому будет иметь влияние. Вдобавок Клеверли сказал, что они помогают Украине не сами, много работы делают США и другие страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность Германии за всю военную помощь, но не стал давить на Берлин в вопросе передаче танков. При этом он призвал следить о новых пакетах помощи Украине после 19 января.

В НАТО обсуждают увеличение военной помощи Украине. По мнению Клеверли, весной ВС РФ попробуют провести контрнаступление, чтобы вернуть утерянные позиции. Чтобы этого не произошло, нужен коллективный ответ Запада. Блинкен в свою очередь утверждает, что ситуация на востоке Украине в обозримом будущем не изменится.

Напомним, 18 января координатор стратком в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что до конца недели США анонсируют новый пакет военной помощи Украине.

17 января в ОП заявили, что европейские государства выступили за создание танковой коалиции для Украины. ВСУ нужны танки Leopard 2, Challenger II и M1 Abrams.