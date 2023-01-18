За них ніхто не відповідає: Міноборони РФ не контролює найманців "групи Вагнера", — Герасимов

Герасимов заявив, що через Міноборони РФ росіяни не зможуть знайти своїх родичів, котрі стали найманцями "групи Вагнера".

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Глава Генштабу ЗС РФ та командувач армії вторгнення в Україну Валерій Герасимов офіційно заявив, що Міноборони Росії не несе жодної відповідальності за "групу Вагнера". Таку відповідь від Герасимова отримав депутат Московської міської думи Євген Ступін.

За словами Герасимова, найманці "групи Вагнера" не входять до складу ЗС РФ, а тому не підкоряються Генштабу.

"Організація, що називається ПВК "Вагнер", до структури Збройних Сил Російської Федерації не входить", — сказано в документі.

Зазначимо, що депутат Ступін написав у себе в Telegram про те, що Мосміськдума почала отримувати повідомлення від росіян, чиї родичі стали найманцями "групи Вагнера", уклавши контракт, а потім зникли безвісти. Знайти їх не виходило, тому й було вирішено звернутися до Герасимова. Той заявив, що Міноборони країни-агресора нічим допомогти не може.

"Насправді це дуже погано, що люди потрапляють у правовий вакуум, щось дізнатися про них родичам дуже важко", — написав депутат.

[ + – ] Відповідь Герасимова Ступіну

Раніше Фокус писав, що глава "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що в адміністрації Путіна багато хто чекає якнайшвидшої поразки Росії у війні. За словами керівника "групи Вагнера", величезна кількість чиновників Кремля мислять лише про те, щоб якнайшвидше Росія програла війну, і щоб американці прийшли "і відрегулювали нас".

Ще нагадаємо, що в ГУР розкрили деталі підготовки до нової хвилі мобілізації. За даними українських розвідників, мобілізація торкнеться центральних регіонів країни. Паралельно в підприємців вимагають "добровільні внески" й агітують вступати в армію.