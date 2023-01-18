За них никто не отвечает: Минобороны РФ не контролирует наемников "группы Вагнера", — Герасимов

Герасимов заявил, что через Минобороны РФ россияне не смогут найти своих родственников, которые стали наемниками "группы Вагнера".

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Глава Генштаба ВС РФ и командующий армией вторжения в Украину Валерий Герасимов официально заявил, что Минобороны России не несет никакой ответственности за "группу Вагнера". Такой ответ от Герасимова получил депутат Московской городской думы Евгению Ступину.

По словам Герасимова, наемники "группы Вагнера" не входят в состав ВС РФ, а потому не подчиняются Генштабу.

"Организация, именуемая ЧВК "Вагнер", в структуру Вооруженных Сил Российской Федерации не входит", — сказано в документе.

Отметим, что депутат Ступин написал у себя в Telegram о том, что Мосгордума начала получать сообщения от россиян, чьи родственники стали наемниками "группы Вагнера", заключив контракт, а затем пропали без вести. Найти их никак не получалось, потому и было решено обратиться к Герасимову. Тот заявил, что Минобороны страны-агрессора ничем помочь не может.

"На самом деле это очень плохо, что люди попадают в правовой вакуум, что-то узнать о них родственникам очень тяжело", — написал депутат.

[ + – ] Ответ Герасимова Ступину

Ранее Фокус писал, что глава "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в администрации Путина многие ждут скорейшего поражения России в войне. По словам руководителя "группы Вагнера", огромное количество чиновников Кремля мыслят только о том, чтобы поскорее Россия проиграла войну, и чтобы бы американцы пришли "и отрегулировали нас".

Еще напомним, что в ГУР раскрыли детали подготовки к новой волне мобилизации. По данным украинских разведчиков, мобилизация затронет центральные регионы страны. Параллельно у предпринимателей требуют "добровольные взносы" и агитируют вступать в армию.