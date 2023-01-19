Слідом за Канадою: Британія поставить Україні сотні одиниць бронетехніки
Сполучене Королівство вирішило передати Україні танки та іншу бронетехніку, а також сотні тисяч артилерійських боєприпасів, заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.
Великобританія вирішила поставити Україні ще понад 200 одиниць броньованої техніки на додаток до 14 танків Challenger 2. Також у пакет військової допомоги увійдуть боєприпаси для артилерії та стрілецької зброї. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі 18 січня.
Глава британського МЗС запевнив, що Великобританія продовжить підтримувати Україну на тлі російської військової агресії, у тому числі надаючи державі військову допомогу.
"Сполучене Королівство вирішило піти далі і швидше в нашій допомозі Україні... Включно з основними бойовими танками Challenger 2, важкою артилерією та понад 200 одиницями іншої броньованої техніки", — сказав британський дипломат.
За словами Клеверлі, Великобританія також поставить Україні 100 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, а також мільйони набоїв для стрілецької зброї.
"Ми обидва переконані, що Україна має перемогти путінську Росію і вона це зробить", — додав глава МЗС Великобританії.
Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з міністром оборони Канади Анітою Ананд, під час якої було анонсовано передачу ще 200 бронемашин Senator APC. Техніка має надійти до літа цього року.
Тим часом, в понеділок, 16 січня, міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад підтвердив, що Великобританія направить Україні 14 танків Challenger 2 і 30 САУ AS90.