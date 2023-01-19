Вслед за Канадой: Британия поставит Украине сотни единиц бронетехники

Соединенное Королевство решило передать Украине танки и другую бронетехнику, а также сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

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Великобритания решила поставить Украине еще более 200 единиц бронированной техники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. Также в пакет военной помощи войдут боеприпасы для артиллерии и стрелкового оружия. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил во время совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли 18 января.

Глава британского МИД заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину на фоне российской военной агрессии, в том числе и предоставляя государству военную помощь.

"Соединенное Королевство решило пойти дальше и быстрее в нашей помощи Украине… Включая основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", — сказал британский дипломат.

По словам Клеверли, Великобритания также поставит Украине 100 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.

"Мы оба убеждены, что Украина должна победить путинскую Россию и она это сделает", — добавил глава МИД Великобритании.

Напомним, 18 января стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с министром обороны Канады Анитой Ананд, в ходе которой была анонсирована передача еще 200 бронемашин Senator APC. Техника должна поступить до лета текущего года.

Тем временем а понедельник, 16 января, министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин подтвердил, что Великобритания направит Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.