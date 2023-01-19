У РФ студент намагався накласти на себе руки, щоб не їхати на військові збори, — росЗМІ

Росіянин настільки не хотів потрапити до військового табору, що поранив себе в шию ножем. Напередодні він відправив матері прощальне повідомлення зі словами "тут уже нічого не вдієш".

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Студент коледжу в Москві спробував накласти на себе руки, щоб не їхати на військові збори. Хлопець написав матері прощальне повідомлення та поранив себе в шию ножем. Однак йому вдалося вижити — допомогла перехожа, яка викликала швидку. Про це в четвер, 19 січня, пише російське медіа Baza.

За даними видання, 19-річний Павло навчається у Московському технологічному коледжі. Його мати повідомила, що хлопець протягом кількох тижнів "ходить у пригніченому стані", оскільки дізнався, що його збираються відправити на двотижневі військові збори до табору "Авангард" у Московській області. Студент, за словами жінки, їхати туди категорично не хотів, бо виступає проти будь-якого насильства.

Напередодні події Павло відправив матері прощальне повідомлення зі словами "вибач, тут уже нічого не вдієш" і вимкнув телефон. Потім він поранив себе в шию ножем, проте згодом підійшов до перехожої і попросив допомоги. Вона, зі свого боку, зателефонувала в швидку.

На цей час студента госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше цього місяця Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало, що Росія планує оголосити нову хвилю мобілізації. У межах кампанії влади РФ, за даними відомства, планують набрати 500 тисяч осіб на додаток до 300 тисяч, які мобілізували у вересні.

Також ми писали про те, як росіяни на тлі невдоволення оголошеною мобілізацією масово підпалювали військкомати, кидаючи до призовних пунктів коктейлі Молотова.