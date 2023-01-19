В РФ студент пытался покончить с собой, чтобы не ехать на военные сборы, — росСМИ

Россиянин настолько не хотел попасть в военный лагерь, что ранил себя в шею ножом. Накануне он отправил матери прощальное сообщение со словами "тут уже ничего не поделаешь".

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Студент колледжа в Москве попытался покончить с собой, чтобы не ехать на военные сборы. Парень написал матери прощальное сообщение и ранил себя в шею ножом. Однако ему удалось выжить — помогла прохожая, которая вызвала скорую. Об этом в четверг, 19 января, пишет российское медиа Baza.

По данным издания, 19-летний Павел учится в московском технологическом колледже. Его мать сообщила, что парень на протяжении нескольких недель "ходит в подавленном состоянии", так как узнал, что его собираются отправить на двухнедельные военные сборы в лагерь "Авангард" в Московской области. Студент, по словам женщины, ехать туда категорически не хотел, так как выступает "против любого насилия".

Накануне происшествия Павел отправил матери прощальное сообщение со словами "прости, тут уже ничего не поделаешь" и выключил телефон. Затем он ранил себя в шею ножом, однако после подошел к прохожей и попросил о помощи. Она в свою очередь позвонила в скорую.

На данный момент студент госпитализирован.

Напомним, ранее в этом месяце Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждало о том, что Россия планирует объявить новую волну мобилизации. В рамках кампании власти РФ, по данным ведомства, планируют набрать 500 тысяч человек в дополнение к 300 тысячам, которые были мобилизованы в сентябре.

Также мы писали о том, как россияне на фоне недовольства объявленной мобилизацией массово поджигали военкоматы, бросая в призывные пункты коктейли Молотова.