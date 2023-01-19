"Немає жодного сенсу": InformNapalm пояснили, чому РФ не перекидає солдатів у цистернах

Особовий склад можна переодягнути в цивільний одяг і відправити його в точку збору на звичайному потязі. Немає потреби у використанні холодних цистерн без вентиляції, вважають волонтери.

Related video

Росії немає сенсу ховати перекидання особового складу до Білорусі, використовую всілякі "креативні" кошти. Про це повідомляє міжнародне волонтерське об’єднання InformNapalm.

Автори вказують, що особовий склад не потрібно кидати до цистерн, щоб приховати їхнє переміщення до Білорусі. Достатньо просто переодягнути солдатів у цивільний одяг та відправити звичайним потягом у пункт збору. Крім цього, ніхто не зможе довго їхати у холодних цистернах без вентиляції та обігріву.

Проблематичнішим для РФ є не перевезення солдатів з точки "А" до точки "Б", а його розселення, видача зброї та техніки, зазначають у InfrormNapalm. Відразу зробити це окупантам не виходить, тому супутникова розвідка, розвідка на основі відкритих даних і агентурна розвідка заздалегідь фіксують накопичення живої сили.

"Цистерни потрібні, щоб транспортувати паливно-мастильні матеріали. І ця логістика набагато складніша, ніж транспортування живої сили", — резюмують у публікації.

Нагадаємо, білоруське опозиційне видання "Нива" заявило, що РФ перевозила солдатів до Білорусі у цистернах. Через це присутність військ може бути більшою, ніж раніше передбачалося. Так, РФ намагалася замаскувати перекидання солдатів від супутників, які постійно стежать за переміщенням ЗС РФ.

16 січня в ДПСУ заявили, що наразі у Білорусі перебуває близько 11 тисяч російських військових. А на їх базах знаходиться 50 російських літаків та гелікоптерів.