"Нет никакого смысла": InformNapalm объяснили, почему РФ не перебрасывает солдат в цистернах

Личный состав можно переодеть в гражданскую одежду и отправить его в точку сбора на обычном поезде. Нет нужды в использовании холодных цистерн без вентиляции, считают волонтеры.

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России нет смысла прятать переброску личного состава в Беларусь, использую всяческие "креативные" средства. Об этом сообщает международное волонтерское объединение InformNapalm.

Авторы указывают, что личный состав не нужно бросать в цистерны, чтобы скрыть их перемещение в Беларусь. Достаточно просто переодеть солдат в гражданскую одежду и отправить обычным поездом в пункт сбора. Кроме этого, никто не сможет долго ехать в холодных цистернах без вентиляции и обогрева.

Более проблематичным для РФ является не перевоз солдат из точки "А" в точку "Б", а его расселение, выдача оружия и техники, отмечают в InfrormNapalm. Сразу сделать это у оккупантов не получается, поэтому спутниковая разведка, разведка на основе открытых данных и агентурная разведка заранее фиксируют накопление живой силы.

"Цистерны нужны, чтобы транспортировать топливно-смазочные материалы. И эта логистика гораздо сложнее, чем транспортировка живой силы", — резюмируют в публикации.

Напомним, белорусское оппозиционное издание "Нива" заявило, что РФ перевозила солдат в Беларусь в цистернах. Из-за этого присутствие войск может быть больше, чем ранее предполагалось. Таким образом РФ пыталась замаскировать переброску солдат от спутников, которые постоянно следят за перемещением ВС РФ.

16 января в ГПСУ заявили, что на данный момент в Беларуси находится около 11 тысяч российских военных. А на их базах находится 50 российских самолетов и вертолетов.