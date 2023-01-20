Що відомо про комплекси ЗРК Avenger, які США передадуть Україні (фото)

В основі комплексу лежать ПЗРК Stinger, які здатні перехоплювати російські крилаті ракети та дрони-камікадзе. Avenger — це мобільна й ефективна установка.

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У найбільшому пакеті військової допомоги США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Avenger, які мають у своїй основі ракети від ПЗРК Stinger. Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

Для української армії ЗРК Avenger уже знайома техніка. Раніше Штати вже передали як мінімум 4 комплекси. У новому пакеті військової допомоги буде поставлено 8 машин. Особливістю ЗРК Avenger є мобільність, оскільки вони збудовані на базі "Хамві". Установки призначені для захисту об'єктів критичної інфраструктури від ракет або дронів-камікадзе.

На один "Хамві" встановлюють дві пускові установки. В основі комплексу лежать ракети Stinger, також на машину ставлять кулемет калібру .50 (127 мм). Захоплює цілі Avenger (Месник) за допомогою інфрачервоної камери, оптичного прицілу та лазерного далекоміра. Також ЗРК може працювати разом з американським радаром AN/MPQ-64 Sentinel, які є на озброєнні української армії.

[ + – ] Один ЗРК має 8 ракет

ЗРК Avenger здатний уражати цілі в радіусі до 5,5 км та на висоті до 4 км. При цьому ракети комплексу можуть перехопити ціль як на зустрічному, так і на наздоганяльному курсі. Якщо буде необхідність, оператор машини може дістати ракету Stinger із ЗРК і вести стрільбу з плеча. Відомо, що такі ж комплекси захищають Білий дім у США й інші об'єкти критичної інфраструктури.

За даними довідника Military Balance 2022, на озброєнні армії США знаходиться 453 комплекси Avenger.

Нагадаємо, 20 листопада у ЗСУ повідомили, що на озброєнні України вже є ЗРК Avenger. Вперше США анонсували передавання "Месників" 10 листопада 2022 року у межах військової допомоги.