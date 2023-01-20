Что известно о комплексах ЗРК Avenger, которые США передадут Украине (фото)

В основе комплекса лежат ПЗРК Stinger, которые способны перехватывать российские крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Avenger — это мобильная и эффективная установка.

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В крупнейшем пакете военной помощи США Украине передадут зенитно-ракетные комплексы Avenger, которые имеют в своей основе ракеты от ПЗРК Stinger. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Для украинской армии ЗРК Avenger уже знакомая техника. Ранее Штаты уже передали как минимум 4 комплекса. В новом пакете военной помощи будет поставлено 8 машин. Особенностью ЗРК Avenger является мобильность, так как они построены на базе "Хамви". Установки предназначены для защиты объектов критической инфраструктуры от ракет или дронов-камикадзе.

На один "Хамви" устанавливают две пусковые установки. В основе комплекса лежат ракеты Stinger, также на машину ставят пулемет калибра .50 (12,7 мм). Захватывает цели Avenger (Мститель) при помощи инфракрасной камеры, оптического прицела и лазерного дальномера. Также ЗРК может работать вместе с американским радаром AN/MPQ-64 Sentinel, которые есть на вооружении украинской армии.

[ + – ] Один ЗРК имеет 8 ракет

ЗРК Avenger способен поражать цели в радиусе до 5,5 км и на высоте до 4 км. При этом ракеты комплекса могут перехватить цель как на встречном, так и на догоняющем курсе. Если будет необходимость, то оператор машины может достать ракету Stinger из ЗРК и вести стрельбу с плеча. Известно, что такие же комплексы обороняют Белый дом в США и другие объекты критической инфраструктуры.

По данным справочника Military Balance 2022, на вооружении армии США находится 453 комплекса Avenger.

Напомним, 20 ноября в ВСУ сообщили, что на вооружении Украины уже есть ЗРК Avenger. Впервые США анонсировали передачу "Мстителей" 10 ноября 2022 года в рамках военной помощи.