"Довіра партнерів росте": дев'ята зустріч "Рамштайн" відбудеться у лютому, — Резніков

За словами міністра оборони, Захід почав більше довіряти Києву завдяки українським солдатам, які захищають країну на полі бою.

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Дев'ята зустріч контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9") має відбутися у лютому. Про це у себе в Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

Глава оборонного відомства наголосив, що довіра країн Заходу до України постійно росте.

"Повернувся додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як росте довіра наших партнерів до України", — прокоментував він.

За словами Резнікова, це відбувається завдяки українським військовим, які демонструють безпрецедентну мужність на полі бою, а також завдяки представникам країни.

"Більше довіри — більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо!" — наголосив чиновник.

Коментуючи результати восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" зазначив, що Україна задоволена підсумками засідання. Як розповів міністр, деякі пакети допомоги озвучувалися за зачиненими дверима, тому громадськість про них поки що не знає.

"Це надихає, я дуже задоволений", — додав він.

Нагадаємо, 20 січня відбулася восьма за рахунком зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зокрема, Німеччина оголосила про постачання додаткового озброєння і техніки на загальну суму 1 млрд євро.

При цьому на зустрічі "Рамштайн-8" партнери не змогли домовитися про передавання танків Leopard 2 українській стороні.