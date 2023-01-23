"Доверие партнеров растет": девятая встреча "Рамштайн" состоится в феврале, — Резников

По словам министра обороны, Запад стал больше доверять Киеву благодаря украинским солдатам, защищающим страну на поле боя.

Related video

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9") должна состояться в феврале. Об этом у себя в Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что доверие стран Запада к Украине постоянно растет.

"Вернулся домой после "Рамштайн-8". С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине", — прокомментировал он.

По словам Резникова, это происходит благодаря украинским военным, которые демонстрируют беспрецедентное мужество на поле боя, а также благодаря представителям страны.

"Больше доверия — больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море… и небо!" — подчеркнул чиновник.

Комментируя результаты восьмой встречи в формате "Рамштайн", Резников в интервью "Голосу Америки" отметил, что Украина довольна итогами заседания. Как рассказал министр, некоторые пакеты помощи озвучивались за закрытой дверью, поэтому общественность о них пока не знает.

"Это вдохновляет, я очень доволен", — добавил он.

Напомним, 20 января состоялась восьмая по счету встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В частности, Германия объявила о поставках дополнительного вооружения и техники на общую сумму €1 млрд.

При этом на встрече "Рамштайн-8" партнеры не смогли договориться о передаче танков Leopard 2 украинской стороне.