Намагаються залишитися в тилу: окупанти розпочали евакуацію з Луганська, — Генштаб

За даними командування, на передній край фронту на Донбасі відправляють мобілізованих росіян, тоді як сім'ї професійних військових перевозять у Росію.

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В окремих населених пунктах Луганської області протягом останніх 10 днів зазначається зменшення особового складу противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на 6:00 24 січня 2023 року.

Водночас, за даними ЗСУ, на передній край фронту відправляють переважно мобілізованих росіян. А тим часом професійні військові намагаються не лізти вперед і роблять усе для того, щоб залишитися в тилу.

Крім того, за інформацією Генштабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу Збройних сил Росії, який раніше був відомий як т.зв. "Народна міліція ЛНР".

Ситуація на фронті

Окупанти протягом доби завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Крім того, противник здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Разом із тим минулої доби ЗСУ збили 2 ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, БПЛА "Орлан-10" і 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, 16 січня представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що, згідно з дорученням президента РФ Володимира Путіна, командувач угрупуванням окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов має захопити Донбас до березня.

Раніше, 10 січня, у Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій Збройних сил України розповіли про те, що окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей формують списки дітей, яких можуть мобілізувати до лав ЗС РФ.