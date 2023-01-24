Пытаются остаться в тылу: оккупанты начали эвакуацию из Луганска, — Генштаб

По данным командования, на передний край фронта на Донбассе отправляют мобилизированных россиян, в то время как семьи профессиональных военных перевозят в Россию.

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В отдельных населенных пунктах Луганской области в течение последних 10 дней отмечается уменьшение личного состава противника. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на 06:00 24 января 2023 года.

При этом, по данным ВСУ, на передний край фронта отправляют в основном мобилизированных россиян. А тем временем профессиональные военные пытаются не лезть "на передок" и делают все для того, чтобы остаться в тылу.

Кроме того, по информации Генштаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России, который раньше был известен как т.н. "Народная милиция ЛНР".

Ситуация на фронте

Оккупанты в течение суток нанесли 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Кроме того, противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вместе с тем за прошедшие сутки ВСУ сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, 16 января представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина, командующий группировкой оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов должен захватить Донбасс до марта.

Ранее, 10 января, в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали о том, что оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей формируют списки детей, которых могут мобилизовать в ряды ВС РФ.