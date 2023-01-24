Західний світ бронетехніки: скільки часу знадобиться ЗСУ для освоєння танків Leopard 2

Відмінність від радянських танків починаються відразу ж — німецькі машини не мають автомата заряджання, тому потрібно 4 члени екіпажу, а не 3. За оцінками західних експертів та колишніх військових, для навчання бійцям потрібно від місяця до 3.

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На озброєнні української армії знаходяться танки радянської доби, які дуже відрізняються від західних танків. Тому для навчання потрібно буде кілька тижнів. Про це повідомляє Breaking Defense.

Навчальна підготовка бійців ЗСУ може відбуватися у Польщі. Екіпажам танків знадобиться близько 6 тижнів, щоб освоїти танк Leopard 2, а ось для обслуговуючого персоналу потрібно більше часу. Журналісти звернулися до офіцерів та бійців країн НАТО, які вже освоїли німецький танк.

Теоретично, контрнаступ України може розпочатися у березні. Зазвичай навчання триває 22 тижні, щоб новобранця можна було б назвати танкістом. Раніше він займав 15 тижнів. У питанні з Україною навчання не буде таким довгим, оскільки у ЗСУ є тисячі ветеранів-танкістів, які загартувалися під час 11-місячної війни. Крім них є тисячі бійців, які відповідають за логістику та ремонт танків. Також є командири та штабні офіцери, які звикли планувати та координувати спільні бойові дії з бронетехнікою.

[ + – ] Leopard 2 вимагатиме від 4 до 22 тижнів навчання за оцінками експертів

Українським танкістам не потрібно освоювати основи, що танк потребує обслуговування, а поганими дорогами треба їздити акуратно, щоб не втратити гусениці. Водночас у виданні наголошують, що західні танки — це інші технології, вони сучасніші за радянські танки. Потрібно враховувати одночасно кілька моментів:

екіпаж складається із 4 осіб, а не з 3, як в українських танках

потрібно враховувати вагу машини під час переїзду через міст через масу понад 60 тонн

як заряджається знаряддя без автомата заряджання

як планувати лінії постачання та настання

"Це означає навчитися управляти, водити, стріляти та обслуговувати танк, який виходить із західної філософії проектування. Вона повністю відрізняється від старого радянського інженерного підходу", — заявив ексофіцер Метью Дулі.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що з огляду на те, що українці вже не раз продемонстрували технічну кмітливість та здатність до швидкого навчання, ЗСУ знадобиться набагато менш як 22 тижнів — близько 6-11 тижнів.

Колишній танкіст британської армії Ніколас Драммонд заявив, що навчання триватиме кілька місяців.

"Загалом навчання українського персоналу займе два-три місяці. Я не хотів би робити це за менший час", — сказав Драммонд.

Екс-генерал армії США Томас Шпер вважає, що буде достатньо 4-6 тижнів для освоєння машин.

Нагадаємо, 24 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що танки Leopard 2 незабаром все ж таки відправлять в Україну, тому екіпажі можна вже відправляти для навчання.

ЗМІ також писали, чому Україні передадуть німецькі танки, а не американські Leopard 2.