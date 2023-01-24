Западный мир бронетехники: сколько времени понадобится ВСУ для освоения танков Leopard 2

Отличие от советских танков начинаются сразу же — немецкие машины не имеют автомата заряжания, поэтому нужно 4 члена экипажа, а не 3. По оценкам западных экспертов и бывших военных, для обучения бойцам потребуется от месяца до 3.

Related video

На вооружении украинской армии находятся танки советской эпохи, которые сильно отличаются от западных танков. Поэтому для обучения нужно будет несколько недель. Об этом сообщает Breaking Defense.

Учебная подготовка бойцов ВСУ может проходить в Польше. Экипажам танков понадобится около 6 недель, чтобы освоить танк Leopard 2, а вот для обслуживающего персонала потребуется больше времени. Журналисты обратились к офицерам и бойцам стран НАТО, которые уже освоили немецкий танк.

Теоретически, контрнаступление Украины может начаться в марте. Обычно обучение длится 22 недели, чтобы новобранца можно было назвать танкистом. Раньше оно занимало 15 недель. В вопросе с Украиной обучение не будет таким долгим, поскольку в ВСУ есть тысячи ветеранов-танкистов, которые закалились в ходе 11-месячной войной. Кроме них есть тысячи бойцов, отвечающих за логистику и ремонт танков. Также есть командиры и штабные офицеры, которые привыкли планировать и координировать совместные боевые действия с бронетехникой.

[ + – ] Leopard 2 потребует от 4 до 22 недель обучения по оценкам экспертов

Украинским танкистам не нужно осваивать основы, что танк нуждается в обслуживании, а по плохим дорогам нужно ездить аккуратно, чтобы не потерять гусеницы. Вместе с тем в издании подчеркивают, что западные танки — это иные технологии, они современнее советских танков. Нужно учитывать одновременно несколько моментов:

экипаж состоит из 4 человек, а не из 3, как в украинских танках

нужно учитывать вес машины при переезде через мост из-за массы свыше 60 тонн

как заряжается орудие без автомата заряжания

как планировать линии снабжения и наступления

"Это означает научиться управлять, водить, стрелять и обслуживать танк, который исходит из западной философии проектирования. Она полностью отличается от старого советского инженерного подхода", — заявил экс-офицер Мэтью Дули.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что учитывая то, что украинцы уже не раз продемонстрировали техническую смекалку и способность к быстрому обучению, ВСУ понадобиться гораздо меньше 22 недель — около 6-11 недель.

Бывший танкист британской армии Николас Драммонд заявил, что обучение займет несколько месяцев.

"В целом обучение украинского персонала займет два-три месяца. Я бы не хотел делать это за меньшее время", — сказал Драммонд.

Экс-генерал армии США Томас Шпер считает, что будет достаточно 4-6 недель для освоения машин.

Напомним, 24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что танки Leopard 2 в скором времени все же отправят в Украину, поэтому экипажи можно уже отправлять для обучения.

Также СМИ писали, почему Украине передадут немецкие танки, а не американские Leopard 2.