Офіс генпрокурора оголосив підозру командиру РФ, який наказав атакувати будинок у Дніпрі

За даними розслідування, російський полковник причетний до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб, які постраждали внаслідок ударів по населених пунктах.

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В Україні оголосили підозру російському командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації ВКС РФ. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, російський командир, порушуючи закони та звичаї війни, забезпечував нанесення ударів ракетами Х-22 і Х-32 по цивільних об'єктах в Україні. За даними слідства, полковник ВКС РФ віддавав накази завдавати ракетних ударів, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб.

Зокрема, офіцера підозрюють у причетності до наступних ударів:

торговий центр "Рів'єра" в Одесі

міський будинок культури у Лозовій Харківської області

торговий центр у Кременчуці Полтавської області

житловій базі та базі відпочинку у смт Сергіївка Одеської області

житловому будинку в Дніпрі

В Офісі генпрокурора зазначають, що метою атак було залякування громадянського населення, створення умов для постійної напруги в суспільстві та тиск на керівництво України, щоб воно пішло на територіальні та політичні поступки РФ.

При цьому наголошується, що російський офіцер усвідомлював, що ракетні удари по густонаселених містах та населених пунктах України спричиняють значні руйнування та загибель людей.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління слідчого управління СБУ під час оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки.

Нагадаємо, 20 січня СБУ знешкодила мережу коригувальників РФ, які допомагали завдавати ударів по Дніпру.

За підсумками пошукових робіт у Дніпрі загинуло 44 особи, поранення отримали 79 людей.