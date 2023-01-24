Офис генпрокурора объявил подозрение командиру ВКС РФ, отдавшему приказ атаковать дом в Днепре

Российский полковник причастен к гибели 88 и ранению 240 гражданских лиц — он отдавал приказы об ударах ракетами Х-22 и Х-32 по гражданским объектам в Украине.

Related video

В Украине объявили подозрение командиру 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации ВКС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, российский командир в нарушение законов и обычаев войны обеспечивал нанесение ударов ракетами Х-22 и Х-32 по гражданским объектам в Украине. По данным следствия, полковник ВКС РФ отдавал приказы наносить ракетные удары, которые привели к гибели 88 и ранению 240 гражданских лиц.

В частности, офицера подозревают в причастности к ударам по следующим объектам:

торговый центр "Ривьера" в Одессе

городской дом культуры в Лозовой Харьковской области

торговый центр в Кременчуге Полтавской области

жилой базе и базе отдыха в пгт Сергеевка Одесской области

жилому дому в Днепре

В Офисе генпрокурора отмечают, что целью атак было запугивание гражданского населения, создание условий для постоянного напряжения в обществе и оказание давления на руководство Украины, чтобы оно пошло на территориальные и политические уступки РФ.

При этом отмечается, что российский офицер осознавал, что ракетные удары по густонаселенным городам и населенным пунктам Украины влекут за собой значительные разрушения и гибель людей.

Досудебное расследование ведут следователи Главного управления следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки.

Напомним, 20 января СБУ обезвредила сеть корректировщиков РФ, которые помогали наносить удары по Днепру.

По итогам поисковых работ в Днепре погибло 44 человека, ранения получили 79 человек.