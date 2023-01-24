Офіс генпрокурора оголосив підозру командиру ПКС РФ, який наказав атакувати будинок у Дніпрі

Російський полковник причетний до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб — він віддавав накази про удари ракетами Х-22 та Х-32 по цивільних об'єктах в Україні.

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В Україні оголосили підозру командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації ПКС РФ. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, російський командир, порушуючи закони та звичаї війни, забезпечував нанесення ударів ракетами Х-22 і Х-32 по цивільних об'єктах в Україні. За даними слідства, полковник ПКС РФ віддавав накази завдавати ракетних ударів, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб.

Зокрема, офіцера підозрюють у причетності до таких ударів:

торговий центр "Рів'єра" в Одесі;

міський будинок культури у Лозовій Харківської області;

торговий центр у Кременчуці Полтавської області;

житловій базі та базі відпочинку в смт Сергіївка Одеської області;

житловому будинку в Дніпрі.

В Офісі генпрокурора зазначають, що метою атак було залякування цивільного населення, створення умов для постійної напруги в суспільстві та тиск на керівництво України, щоб воно пішло на територіальні та політичні поступки РФ.

При цьому наголошується, що російський офіцер усвідомлював, що ракетні удари по густонаселених містах і населених пунктах України спричиняють значні руйнування та загибель людей.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління слідчого управління СБУ під час оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки.

Нагадаємо, 20 січня СБУ знешкодила мережу коригувальників РФ, які допомагали завдавати ударів по Дніпру.

За підсумками пошукових робіт у Дніпрі загинуло 44 особи, поранення отримали 79 людей.