"Головний секрет війни": WSJ про доставку в Україну сотень одиниць західної бронетехніки

Із дедалі ближчим рішенням партнерів про передачу ЗСУ танків Leopard 2 і M1 Abrams постає питання перекидання важких машин в Україну. Журналісти стверджують, що це своєрідна гра в кішки-мишки, де Київ перемагає.

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Тижні політичних суперечок між західними союзниками про те, чи передавати Україні західні танки просуваються до вирішення: Німеччина оголосить про плани передати Leopard 2, а США — про M1 Abrams. Про складність доставки бронетехніки в Україну пише The Wall Street Journal.

У виданні припускають, що за Німеччиною передасть танки ще низка країн, що дозволить суттєво збільшити кількість сучасних танків в Україні. Однак за рішенням буде нова складність: відправлення важкої бронетехніки на поле бою.

Зазначається, що процес доставки західної зброї та іншої військової техніки в Україну є одним із секретів війни, що найбільш ретельно охороняються. Експомічник генсека НАТО Генріх Браус заявляє, що він не впевнений, що навіть у столицях країн-хабів знають усі деталі.

Передача озброєння проходить потай, у темний час доби й замасковано, щоб РФ не атакувала такі конвої. По суті доставка стала своєрідною грою в кішки-мишки, де Україна перемагає. Ризики та побоювання щодо провокації Росії настільки великі, що ЗСУ мають забрати зброю зі складів на території НАТО, її не доставляють до зони бойових дій підрядники.

Вирішальну роль у постачанні зброї Україні відіграє Польща, Словаччина та Німеччина. Саме через їхню територію, припускає автор, проходитиме і доставка зброї залізницею та потужними тягачами, які здатні перевозити важкі західні танки. Їхня маса може досягати 75 тонн.

Для РФ колони тягачів із танками або ешелони на залізниці будуть ласими цілями, тому на перекидання танків, палива та запчастин може піти певний час. До того ж у Пентагоні зазначають, що потрібно буде створити базу із запчастинами для обслуговування парку танків, які "пожирають" паливо.

Нагадаємо, 25 січня в ЗМІ писали, що Штати оголосять про постачання танків M1 Abrams сьогодні, 25 січня.

Також ЗМІ повідомляли, що передача американських M1 Abrams може стати частиною угоди з Німеччиною, щоб вона також передала танки.