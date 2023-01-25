"Главный секрет войны": WSJ о доставке в Украину сотен единиц западной бронетехники

С все более близком решением партнеров о передаче ВСУ танков Leopard 2 и M1 Abrams постает вопрос переброски тяжелых машин в Украину. Журналисты утверждают, что это своеобразная игра в кошки-мышки, в которой Киев побеждает.

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Недели политических споров между западными союзниками о том, передавать ли Украине западные танки продвигаются к решению: Германия объявит о планах передать Leopard 2, а США о M1 Abrams. О сложностях доставки бронетехники в Украину пишет The Wall Street Journal.

В издании предполагают, что вслед за Германией передадут танки еще ряд стран, что позволит существенно увеличить количество современных танков в Украине. Однако за решением последует новая сложность: отправка тяжелой бронетехники на поле боя.

Отмечается, что процесс доставки западного оружия и другой военной техники в Украину является одним из самых тщательно охраняемых секретов войны. Экс-помощник генсека НАТО Генрих Браусс заявляет, что он не уверен, что даже в столицах стран-хабов знают все детали.

Передача вооружения проходит скрытно, в темное время суток и маскируясь, чтобы РФ не атаковала таких конвоев. По сути, доставка стала своеобразной игрой кошки-мышки, в которой Украина побеждает. Риски и опасения по поводу провокации России настолько велики, что ВСУ должны забрать оружие со складов на территории НАТО, его не доставляют в зону боевых действий подрядчики.

Решающую роль в поставках оружия Украине играет Польша, Словакия и Германия. Именно через их территорию, предполагает автор, будут проходить и доставка оружия железной дорогой и мощными тягачами, которые способны перевозить тяжелые западные танки. Их масса может достигать 75 тонн.

Для РФ колонны тягачей с танками или эшелоны на железной дороге будут лакомыми целями, поэтому на переброску танков, топлива и запчастей может уйти определенное время. Вдобавок в Пентагоне отмечают, что нужно будет создать базу с запчастями для обслуживания парка "топливопожирающих" танков.

Напомним, 25 января в СМИ писали, что Штаты объявят о поставках танков M1 Abrams сегодня, 25 января.

Также СМИ сообщали, что передача американских M1 Abrams может стать частью соглашения с Германией, чтобы они тоже передали танки.