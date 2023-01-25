До 6000: українська розвідка назвала, скільки російських військових зосереджено у Білорусі

За словами Вадима Скібіцького, контингент армії РФ проходить навчання для подальшої участі у війні, проте їхня якість відрізняється від того, що було на початку повномасштабного вторгнення.

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Керівництво РФ зосередило у Білорусі 5800 військовослужбовців. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У публічному просторі ходять дані, що РФ нібито зосередила у Білорусі 200-тисячне угруповання військ. Однак, за інформацією української військової розвідки, на цей час сухопутний компонент становить 5800 військовослужбовців.

"Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, зокрема вже зайшла на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку", — розповів Скібіцький.

Також він додав, що зараз контингент відрізняється від того, що був у Білорусі на момент повномасштабного вторгнення РФ до України. На полігонах немає потужного авіаційного та ракетного компонента. Також відсутні повітрянодесантні війська. РФ перекинула до Білорусі три МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", а також за дивізіоном ОТРК "Іскандер" та ЗРС С-300/С-400.

Нагадаємо, 24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не планувала і не збирається нападати на Білорусь.

24 січня Олександр Лукашенко заявив, що Україна "пропонує" Білорусі укласти пакт про ненапад.