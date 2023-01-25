До 6000: украинская разведка назвала, сколько российских военных сосредоточено в Беларуси

По словам Вадима Скибицкого, контингент армии РФ проходит обучение для дальнейшего участия в войне, однако их качество отличается от того, что было в начале полномасштабного вторжения.

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Руководство РФ сосредоточило в Беларуси 5800 военнослужащих. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В публичном пространстве ходят данные, что РФ якобы сосредоточила в Беларуси 200-тысячную группировку войск. Однако по информации украинской военной разведки, на данный момент сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих.

"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку", — рассказал Скибицкий.

Также он добавил, что сейчас контингент отличается от того, который был в Беларуси на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину. На полигонах нет мощного авиационного и ракетного компонента. Также отсутствуют воздушно-десантные войска. РФ перебросила в Беларусь три МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", а также по дивизиону ОТРК "Искандер" и ЗРС С-300/С-400.

Напомним, 24 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не планировала и не собирается нападать на Беларусь.

24 января Александр Лукашенко заявил, что Украина "предлагает" Беларуси заключить пакт о ненападении.