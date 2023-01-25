"До чогось готуються": Росія перекидає мобілізованих на південь України, — командування

Кремль, як попереджає керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, також може готуватися до нового обстрілу України, оскільки в Чорному морі перебувають чотири ракетоносії із сумарним залпом до 28 "Калібрів".

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Росія продовжує перекидати на південь України нові партії бійців із мобілізованих громадян. Про це 25 січня в ефірі національного телемарафону заявила речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

З її слів, передислокація мобілізованих громадян на південь України пояснюється високим рівнем втрат ЗС РФ.

Наталя Гуменюк зазначила, що військове командування спостерігає за перекиданням "мобіків" невеликими партіями у захоплені українські регіони, і на сьогодні не зафіксовано критичне збільшення особового складу противника на вказаному напрямку.

"Ми спостерігаємо, що знову прибувають мобілізаційні ресурси невеликими партіями. Немає критичного збільшення, хоча невеликі групи мобілізаційного ресурсу вони намагаються підтягувати, тому що є досить суттєве зменшення з нашого боку", — продовжила керівниця пресцентру в ефірі телемарафону.

Окремо Наталія Гуменюк прокоментувала перебування російських ракетоносіїв у Чорному морі. Станом на ранок 25 січня, в акваторії дислокуються 11 кораблів, чотири з яких оснащені ракетним озброєнням із сумарним залпом до 28 "Калібрів". Вона не відкидає, що Росія веде підготовку до нового масованого обстрілу України.

"Їм важко зараз мати свої кораблі в пунктах базування. Вони не відчувають абсолютного спокою, попри те, що намагаються рекламувати свою ППО. У пунктах базування вони теж мали певні проблеми", — продовжила Гуменюк і додала, що розосередження сил росіян у морі та на суші свідчить про те, що загарбники маневрують у пошуках безпечного розташування та готуються до активних дій.

На день раніше, 24 січня, американський Інститут вивчення війни ISW повідомляв про невдалий наступ ЗС РФ на Запорізькому напрямку. За словами американських аналітиків, колаборанти та росЗМІ просувають версію про тактичний успіх у районі Запоріжжя, відволікаючи росіян від низки військових невдач у Бахмуті.

Декількома днями раніше президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами німецького телеканалу ARD, назвав напрямки, на яких ЗС РФ найближчим часом можуть здійснити наступ.