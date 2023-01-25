До 70 000 пострілів на добу: ЗС РФ зберігають перевагу в артилерії, — Маляр

Наразі російські війська зосередили свої зусилля на Донецькому напрямку, де кількість обстрілів за добу може сягати 900.

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У російських військ зберігається перевага в артилерії, ЗС РФ перевершують ЗСУ в цьому в рази. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю NV.

Нині російські війська наростили кількість обстрілів у Донецькій області. В окремі дні, за словами Маляр, їх було понад 900 за добу. Російська армія зберігає можливість завдавати до 70 тисяч артилерійських ударів на день.

"З їхнього боку зараз на Донецькому напрямку збільшилася кількість обстрілів, було навіть більше ніж 900 за добу. І штурмів у них було в середині січня по 70 за добу в режимі 24/7", — заявила Маляр.

За даними Міноборони, армія РФ кинула майже всі свої сили на Донецьку область. Для штурмів використовують найманців із "групи Вагнера", а також інші підрозділи.

Додамо, в ОК "Схід" повідомили, що українські військові вийшли із Соледара. Як заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, ЗСУ відійшли на підготовлені оборонні рубежі. Конкретну дату виходу він називати не став.

Нагадаємо, в ОК "Південь" 25 січня заявили, що РФ перекидає мобілізованих на південь України, проте критичного збільшення не спостерігається.

25 січня в британській розвідці заявили, що ЗС РФ бояться застосовувати танки "Армата" в боях проти ЗСУ, оскільки технічний стан їх незадовільний.