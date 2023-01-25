До 70 000 выстрелов в сутки: ВС РФ сохраняют преимущество в артиллерии, – Маляр

На данный момент российские войска сосредоточили свои усилия на Донецком направлении, где количество обстрелов за сутки может доходить до 900.

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У российских войск сохраняется преимущество в артиллерии, ВС РФ превосходят ВСУ в этом в разы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью NV.

Ныне российские войска нарастили количество обстрелов в Донецкой области. В отдельные дни, по словам Маляр, их было более 900 за сутки. Российская армия сохраняет возможность наносить до 70 000 артиллерийских ударов за день.

"С их стороны сейчас на Донецком направлении увеличилось количество обстрелов, было даже больше 900 за сутки. И штурмов у них было в середине января по 70 за сутки в режиме 24/7", — заявила Маляр.

По данным Минобороны, армия РФ бросила почти все свои силы на Донецкую область. Для штурмов используют наемников из "группы Вагнера", а также другие подразделения.

Добавим, в ОК "Восток" сообщили, что украинские военные вышли из Соледара. Как заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, ВСУ отошли на подготовленные оборонительные рубежи. Конкретную дату выхода он называть не стал.

Напомним, в ОК "Юг" 25 января заявили, что РФ перебрасывает мобилизованных на юг Украины, однако критического увеличения не наблюдается.

25 января в британской разведке заявили, что ВС РФ боятся применять танки "Армата" в боях против ВСУ, так как техническое состояние их неудовлетворительно.