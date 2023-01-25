Український посол відвідав поранених бійців ЗСУ в Ізраїлі (фото)

Двоє військовослужбовців прибули до однієї з найкращих медустанов, де вони проходять процедури протезування та реабілітацію.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відвідав бійців ЗСУ, які проходять реабілітацію в ізраїльському місті Раанана. Про це повідомляє пресслужба посольства у Фейсбуці.

Двоє українських бійців прибули на операцію з протезування та реабілітацію в медичному центрі Левінштейн. Допомога надається у межах програми ізраїльського уряду. Зазначається, що Корнійчук зустрівся із керівництвом медичного центру. Лікар Хагам Амір розповів про співпрацю з українськими колегами.

Медцентр є передовим у своїй галузі, зазначають в посольстві. Українські лікарі підтримують контакт із колегами, що дозволяє обмінюватися досвідом у сфері протезування та реабілітації.

[ + – ] Ренат Цупрік почав самостійно ходити

Окрім військових Євген Корнійчук відвідав 13-річного українця Рената Цупріка. Він із березня 2022 року проходить курси реабілітації у Левінштейні. Ізраїльським лікарям вдалося досягти суттєвого прогресу та допомогти Рінату почати самостійно ходити.

Нагадаємо, 23 січня Ізраїль та США розпочали найбільші в історії навчання із залучення морських, повітряних та наземних компонентів.

13 січня Євген Корнійчук розповів, що Ізраїль передає Україні технології оповіщення про ракети та дрони.