Украинский посол посетил раненых бойцов ВСУ в Израиле (фото)

Двое военнослужащих прибыли в одно из лучших медучреждений, где они проходят процедуры протезирования и реабилитацию.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посетил бойцов ВСУ, которые проходят реабилитацию в израильском городе Раана. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Фейсбуке.

Двое украинских бойцов прибыли на операцию по протезированию и реабилитацию в медицинском центре Левинштейн. Помощь оказывается в рамках программы израильского правительства. Отмечается, что Корнийчук встретился с руководством медцентра. Врач Хагам Амир рассказал о сотрудничестве с украинскими коллегами.

Медцентр является передовым в своей области, отмечают в посольстве. Украинские врачи поддерживают контакт с коллегами, что позволяет обмениваться опытом в сфере протезирования и реабилитации.

[ + – ] Ренат Цуприк начал самостоятельно ходить

Кроме военных Евгений Корнийчук посетил 13-летнего украинца Рената Цуприка. Он с марта 2022 года проходит курсы реабилитации в Левинштайне. Израильским врачам удалось достичь существенного прогресса и помочь Ринату начать самостоятельно ходить.

Напомним, 23 января Израиль и США начали крупнейшие в истории учения с задействования морской, воздушной и наземной компоненты.

13 января Евгений Корнийчук рассказал, что Израиль передает Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.