Запрацює будь-якої миті: Єрмак пояснив, чому Україна не отримує зброї за ленд-лізом

Глава ОП заявив, що це американський ленд-ліз — це платна допомога, і її Київ має намір отримати, коли розумітиме, що вона потрібна та виправдана.

Related video

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що пріоритетом №1 у 2023 році є перемога України у війні з Росією. Також головним завданням залишається збільшення військової допомоги та все, що стосується забезпечення українських військових. Також будь-якої миті може запрацювати ленд-ліз, це станеться, коли українська влада розумітиме, що він виправданий. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Forbes.

За його словами, другий пріоритет для влади — утримання світової уваги до війни в Україні, консолідація міжнародних сил та отримання результату членства України в Європейському Союзі та НАТО. Також Київ має намір отримати гарантії безпеки.

"Ми разом із колишнім генсеком НАТО паном Расмуссеном розробили дуже потужний документ, Kyiv Security Compact, ми за ним працюємо, він на столі у всіх світових лідерів. Це й потужна участь України в G7, і в G19", — розповів Єрмак.

Крім того, Україна активізуватиме роботу з Китаєм, Індією, країнами Африки та Латинської Америки, з якими до цього не було потрібних контактів.

"Також пріоритет — люди. І, відповідно, робота щодо повернення всіх наших, від полонених до депортованих дітей. Безумовний пріоритет — боротьба з Росією по всіх векторах, дуже різношерста, від недопущення їхніх спортсменів до змагань до економічних санкцій", — сказав він.

Коли запрацює ленд-ліз?

Андрій Єрмак заявив, що американський ленд-ліз обов'язково почне працювати. Однак варто розуміти, що це не безкоштовна допомога, і за неї потім доведеться розраховуватись. Нині ж Київ отримує від союзників безоплатну військову допомогу.

"Щойно ми розумітимемо, що він нам потрібен, це виправдано, він запрацює. Немає жодних запобіжників і жодних перешкод для того, щоб його використати", — додав глава ОП.

Нагадаємо, 20 січня у Міноборони України заявили, що пріоритетною зброєю для України є танки, артилерія і боєприпаси. Це озброєння необхідне для контрнаступу ЗСУ.

Раніше, 19 грудня, в МЗС України повідомили, що Київ отримує оборонну допомогу від Вашингтона та партнерів по НАТО безкоштовно за трьома програмами. Ленд-ліз передбачає відправлення американського озброєння на умовах оренди або лізингу.