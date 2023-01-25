Заработает в любой момент: Ермак объяснил, почему Украина не получает оружие по ленд-лизу

Глава Офиса президента напомнил, что это американский ленд-лиз — это платная помощь и ее Киев намерен получить, когда будет понимать, что она нужна и оправдана.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что приоритетом № 1 в 2023 году является победа Украины в войне с Россией. Также главной задачей остается увеличение военной помощи и все, что касается обеспечения украинских военных. Также в любой момент может заработать ленд-лиз, это произойдет, когда украинские власти будут понимать, что он оправдан. Об этом Ермак сказал в интервью Forbes.

По его словам, второй приоритет для властей — удержание мирового внимания к войне в Украине, консолидация международных сил и получение результата по поводу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Также Киев намерен получить гарантии безопасности.

"Мы вместе с бывшим генсеком НАТО господином Расмуссеном разработали очень мощный документ, Kyiv Security Compact, мы по нему работаем, он на столе у всех мировых лидеров. Это и мощное участие Украины в G7, и в G19", — рассказал Ермак.

Кроме того, Украина будет активизировать работу с Китаем, Индией, странами Африки и Латинской Америки, с которыми до этого не было нужных контактов.

"Также приоритет — люди. И, соответственно, работа по возвращению всех наших, от пленных до депортированных детей. Безусловный приоритет — борьба с Россией по всем векторам, очень разношерстная, от недопущения их спортсменов к соревнованиям до экономических санкций", — сказал он.

Когда заработает ленд-лиз?

Андрей Ермак заявил, что американский ленд-лиз обязательно заработает. Однако стоит понимать, что это не бесплатная помощь, и за нее потом прийдется рассчитываться. Сейчас же Киев получает от союзников безвозмездную военную помощь.

"Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправдано, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких преград для того, чтобы его использовать", — добавил глава ОП.

Напомним, 20 января в Минобороны Украины заявили, что приоритетным оружием для Украины являются танки, артиллерия и боеприпасы. Это вооружение необходимо для контрнаступления ВСУ.

Ранее,19 декабря, в МИД Украины сообщили, что Киев получает оборонную помощь от Вашингтона и партнеров по НАТО бесплатно по трем программам. Ленд-лиз же предусматривает отправку американского вооружения на условиях аренды или лизинга.