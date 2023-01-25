Врятував життя близько 600 солдат ЗСУ: на війні загинув народний герой Роман Бабич (фото)

Один із найкращих інструкторів та бойових медиків загинув 25 січня. На початку 2014 року під час анексії Криму він хотів записатися добровольцем, але отримав відмову. А у вересні військового призвали на захист сходу України.

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Один із найкращих інструкторів та бойових медиків, народний герой України Роман Бабич 25 січня загинув у боях з російськими окупантами. Про це повідомив у Facebook окремий медичний загін спецпризначення "Білі берети – Рівне".

"Сьогодні загинув наш побратим Роман Бабич. Один із тих, хто 2014 року стояв біля витоків українського такмеда (тактична медицина). Один із найкращих інструкторів та бойових медиків. Тепер він Воїн Царства Небесного! Честь", — зазначив колектив.

[ + – ] Роман Бабич стояв біля витоків українського такмеда

Про загибель Бабича повідомила страхова компанія, де військовий працював директором департаменту.

"Сьогодні на фронті загинув наш друг і колега Роман Бабич. Роман завжди хотів бути лікарем і допомагати людям. Він реалізував цю мрію: спочатку рятуючи життя військових в АТО, потім навчаючи азам першої невідкладної медичної допомоги цивільних. З початку повномасштабного вторгнення Роман не міг зробити інакше: відвіз свою сім'ю до відносно безпечного місця та пішов захищати нас і Батьківщину", — заявила компанія.

Весь цей час, як кажуть колеги Бабич, він був у найгарячіших точках, рятуючи та навчаючи інших. Одна із членів ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки та знайома військового Ганна Майборода зазначила, що він врятував велику кількість людей з 2014 року.

"Ти навчив величезну кількість людей рятувати життя. Ти один із найкращих в українському братстві такмедів. Я просто не хочу в це вірити, божевільна втрата", — написала Майборода.

Що відомо про Романа Бабича

Роман Бабич, позивний "Диск", народився 1985 року у селищі Вороніж Сумської області, повідомляє проєкт "Ветерани.UA".

Вищу медичну освіту здобув у Національному медичному університеті імені Богомольця у 2008 році. За спеціальністю – лікар загальної практики. Служив у 1-му механізованому батальйоні 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади.

[ + – ] У вересні 2014 року Романа призвали до лав ЗСУ на захист сходу України

На початку 2014 року під час російської анексії Криму прийшов у військкомат, щоб записатися добровольцем, але йому відмовили. У вересні того ж року Роман був призваний до лав ЗСУ на захист сходу України. Майже щодня він евакуював поранених та загиблих із Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опритного та інших місць.

"Життя близько 600 військовослужбовців було врятовано завдяки професіоналізму Романа та своєчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги", — зазначили волонтери проєкту.

2015 року Роман отримав звання "Народний Герой України".

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року ООН наводила статистику постраждалих у результаті повномасштабної війни Росії з Україною. Бойові дії забрали життя понад 6,8 тис. осіб, поранено понад 10 тис. цивільних.

Американська газета The New York Times 25 січня написала про збільшення у кілька разів секретного цвинтаря російського "угруповання Вагнера". Найманців ховають у безіменних могилах.