Спас жизни около 600 солдат ВСУ: на войне погиб народный герой Роман Бабич (фото)

Один из лучших инструкторов и боевых медиков погиб 25 января. В начале 2014 года во время аннексии Крыма он хотел записаться добровольцем, но получил отказ. А в сентябре военного призвали на защиту востока Украины.

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Один из лучших инструкторов и боевых медиков, народный герой Украины Роман Бабич 25 января погиб в боях с российскими оккупантами. Об этом сообщил в Facebook отдельный медицинский отряд спецназначения "Белые береты – Ровно".

"Сегодня погиб наш собрат Роман Бабич. Один из тех, кто в 2014 году стоял у истоков украинского такмеда (тактическая медицина). Один из лучших инструкторов и боевых медиков. Теперь он Воин Царства Небесного! Честь", — отметил коллектив.

[ + – ] Роман Бабич стоял у истоков украинского такмеда

О гибели Бабича сообщила страховая компания, где военный работал директором департамента.

"Сегодня на фронте погиб наш друг и коллега Роман Бабич. Роман всегда хотел быть врачом и помогать людям. Он реализовал эту мечту: сначала спасая жизнь военных в АТО, затем обучая азам первой неотложной медицинской помощи гражданским. С начала полномасштабного вторжения Роман не мог поступить иначе: увез свою семью в относительно безопасное место и пошел защищать нас и Родину", — заявила компания.

Все это время, как говорят коллеги Бабич, он был в самых горячих точках, спасая и обучая других. Один из членов совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Анна Майборода и знакомая военного отметила, что он спас большое количество людей с 2014 года.

"Ты научил огромное количество людей спасать жизнь. Ты один из лучших в украинском братстве такмедов. Я просто не хочу в это верить, безумная потеря", — написала Майборода.

Что известно про Романа Бабича?

Роман Бабич, позывной "Диск", родился в 1985 году в поселке Воронеж Сумской области, сообщает проект "Ветерани.UA".

Высшее медицинское образование получил в Национальном медицинском университете имени Богомольца в 2008 году. По специальности – врач общей практики. Служил в 1-м механизированном батальоне 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады.

[ + – ] В сентябре 2014 года Романа призвали в ряды ВСУ на защиту востока Украины

В начале 2014 года во время российской аннексии Крыма пришел в военкомат, чтобы записаться добровольцем, но ему отказали. В сентябре того же года Роман был призван в ряды ВСУ на защиту востока Украины. Почти каждый день он эвакуировал раненых и погибших из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песок, Водяного, Опрытного и других мест.

"Жизнь около 600 военнослужащих была спасена благодаря профессионализму Романа и своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи", — отметили волонтеры проекта.

В 2015 году Роман получил звание "Народный Герой Украины".

Напомним, что в конце декабря прошлого года ООН приводила статистику пострадавших в результате полномасштабной войны России с Украиной. Боевые действия унесли жизни более 6,8 тыс. человек, ранены свыше 10 тыс. гражданских.

Американская газета The New York Times 25 января написала об увеличении в несколько раз секретного кладбища российской "группировки Вагнера". Наемников хоронят в безымянных могилах.