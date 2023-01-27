Захист права на життя: у Зеленського відповіли Захаровій на звинувачення у "розширенні конфлікту"

Радник голови ОП Михайло Подоляк нагадав російському МЗС, що справжньою метою війни для РФ є вбивство українських громадян, а Україна, у свою чергу, захищає своє право на існування.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяви офіційної представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової про те, що країни НАТО нібито "розширюють конфлікт", надаючи Києву більше зброї. За словами представника української влади, Захід допомагає Україні оборонятися, а РФ є єдиним ініціатором цієї війни. Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

Під час пресконференції у п'ятницю, 27 січня, Захарова запевнила росіян, що танки, які отримають українські війська від західних партнерів, "не зможуть змінити ситуацію" на користь Києва, а країни НАТО таким чином виводять на новий рівень протистояння Заходу з Росією. "Крім того, представниця МЗС РФ заявила, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, "стає законною ціллю для Збройних сил РФ".

У свою чергу, Подоляк заявив, що дії України та її партнерів спрямовані виключно на збереження права держави на існування.

"Як би виразно пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що Росія є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території та метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона Україною свого права на життя", — зазначив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, 25 січня представниця МЗС РФ Захарова висловила думку, що країни Заходу заздалегідь планували "війну проти Росії". Такими словами вона відреагувала на рішення Німеччини розблокувати передачу Україні танків Leopard 2.

У свою чергу, Подоляк заявив, що внутрішня ескалація війни в Росії неминуча, а під удар потраплять такі міста як Москва і Санкт-Петербург.