Защита права на жизнь: у Зеленского ответили Захаровой на обвинения в "расширении конфликта"

Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил российскому МИДу, что истинной целью войны для РФ является убийство украинских граждан, а Украина в свою очередь защищает свое право на существование.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что страны НАТО якобы "расширяют конфликт", предоставляя Киеву больше оружия. По словам представителя украинских властей, Запад помогает Украине обороняться, а РФ является единственным зачинщиком этой войны. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

Во время пресс-конференции в пятницу, 27 января, Захарова заверила россиян, что танки, которые получат украинские войска от западных партнеров, "не смогут изменить ситуацию" в пользу Киева, а страны НАТО таким образом "выводят на новый уровень противостояния Запада с Россией". Кроме того представитель МИД РФ заявила, что любое западное вооружение, которое попадает в Украину, "становится законной целью для Вооруженных сил РФ".

В свою очередь Подоляк заявил, что действия Украины и ее партнеров направлены исключительно на сохранение права государства на существование.

"Как бы выразительно объяснить российскому МИДу и другим госучреждениям, что Россия является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью войны против Украины является массовое убийство ее граждан. Поэтому нет "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украиной своего права на жизнь", — отметил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, 25 января представитель МИД РФ Захарова выразила мнение, что страны Запада заранее планировали "войну против России". Такими словами она отреагировала на решение Германии разблокировать передачу Украине танков Leopard 2.

В свою очередь Подоляк заявил, что внутренняя эскалация войны в России – неизбежна, а под удар попадут такие города как Москва и Санкт-Петербург.