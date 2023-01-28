Нідерландські мікрочипи продовжують надходити до російських танків і гелікоптерів, — ЗМІ

За даними журналістського розслідування, існує пул китайських компаній, які постачають РФ мільйони мікрочипів. Також Китай не запровадив обмежень на торгівлю з Росією, що ускладнює контроль за санкціями.

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Незважаючи на введені санкції, мікросхеми нідерландських компаній продовжують потрапляти до РФ через треті стани. Про це повідомляється у журналістському розслідуванні видання NOS.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль придбав мільйони мікрочіпів, які провели в Нідерландах. Експортують товар не безпосередньо, а через треті країни. За даними журналістів, кілька сотень поставок було відправлено трьом російським компаніям, які пов'язані з оборонними підприємствами.

Існує чітка схема, коли невелика група китайських компаній набуває голландських чіпів, а потім передає їх до РФ. Одна з таких компаній перебуває під санкціями у США, але це не допомагає. Зазначається, що в РФ потрапляють чіпи компаній NXP та Nexperia. Нещодавно чіпи першої компанії помітили на полі бою в Україні.

Серед іншого мікрочіпи були помічені в артилерійських установках, крилатих ракетах і навіть ударних вертольотах. Перед цим чіпи NXP були виявлені у російських та іранських безпілотниках.

Обидві компанії NXP і Nexperia стверджують, що вони дотримуються санкційних правил і не ведуть бізнес з РФ, а їх клієнтам заборонено постачати туди продукцію. Однак вони безсилі, якщо їхні чіпи, які виробляються у мільярдних кількостях, опиняться в РФ через паралельний імпорт.

"Ці чіпи регулярно зустрічаються практично у всіх типах російських бойових безпілотників та інших високоточних озброєнь, таких як крилаті ракети. Чіпи NXP були виявлені в 10 із 27 російських систем озброєння, які RUSI досліджував на запит України", — повідомив інститут минулого літа.

Проблема ускладнюється тим, що Китай не вводив жодних санкцій із РФ. Тому якщо чіпи туди потрапляли, то Пекін не перешкоджатиме влученню пристроїв на російську територію.

Нагадаємо, в ЄС шукають спосіб продовжити санкції проти Білорусі, щоб закрити способи їхнього обходу.

27 січня Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на 6 місяців.