Нидерландские микрочипы продолжают поступать в российские танки и вертолеты, – СМИ

По данным журналистского расследования, существует пул китайских компаний, которые поставляют РФ миллионы микрочипов. Также Китай не ввел ограничений на торговлю с Россией, что усложняет контроль за санкциями.

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Несмотря на введенные санкции, микросхемы нидерландских компаний продолжают попадать в РФ через третьи станы. Об этом сообщается в журналистском расследовании издания NOS.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль заполучил миллионы микрочипов, которые произвели в Нидерландах. Экспортируют товар не напрямую, а через третьи страны. По данным журналистов, несколько сотен поставок были отправлены 3 российским компаниям, которые связаны с оборонными предприятиями.

Существует четкая схема, когда небольшая группа китайских компаний приобретает голландские чипы, а затем передает их в РФ. Одна из таких компаний находится под санкциями в США, но это не помогает. Отмечается, что в РФ попадают чипы компаний NXP и Nexperia. Недавно чипы первой компании были замечены на поле боя в Украине.

Среди прочего, микрочипы были замечены в артиллерийских установках, крылатых ракетах и даже ударных вертолетах. Перед этим чипы NXP были обнаружены в российских и иранских беспилотниках.

Обе компании NXP и Nexperia утверждают, что они соблюдают санкционные правила и не ведут бизнес с РФ, а их клиентам запрещено поставлять туда продукцию. Однако они бессильны, если их чипы, которые производятся в миллиардных количествах, окажутся в РФ через параллельный импорт.

"Эти чипы регулярно встречаются практически во всех типах российских боевых беспилотников и других высокоточных вооружений, таких как крылатые ракеты. Чипы NXP были обнаружены в 10 из 27 российских систем вооружения, которые RUSI исследовал по запросу Украины", – сообщил институт прошлым летом.

Проблема усложняется тем, что Китай не вводил никаких санкций с РФ. Поэтому если чипы туда попадали, то Пекин не будет препятствовать попаданию устройств на российскую территорию.

Напомним, в ЕС ищут способ продлить санкции против Беларуси, чтобы закрыть способы для их обхода.

27 января Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на 6 месяцев.