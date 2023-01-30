ЗСУ потрібні F-16: Путін планує небезпечну ескалацію в Україні, — аналітик

Військові експерти прогнозують, що без постачання західних винищувачів у російських військ буде перевага у повітрі. За словами британського аналітика Майкла Кларка, теперішні успіхи ЗСУ на полі бою пояснюються тим, що росіяни не контролюють повітря.

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Війська РФ, найімовірніше, "набагато ефективніше діятимуть у повітрі" найближчими місяцями, коли російський президент розпочне свій масштабний наступ. Про це заявив британський військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє The Mirror.

Поки Україні вдавалося успішно нейтралізувати більшість російських повітряних загроз за допомогою систем класу "земля-повітря" і ракет ППО.

Майкл Кларк вважає, що "перевага у повітрі стане ключовою" на наступному етапі війни в Україні.

"Ідея в тому, що на наступному етапі бойових дій, які будуть набагато запеклішими, я думаю, з новим рівнем військових можливостей з обох сторін, перевагу в повітрі буде відводитися ключова роль. Теперішнє становище на полі бою пояснюється тим, що росіяни не змогли забезпечити собі перевагу в повітрі", — пояснив експерт.

За його словами, якби це таки сталося, українцям було б важко.

"Те, що Україна зберігає перевагу та збалансовано діє на землі, пояснюється тим, що росіяни не домінують у повітрі", — сказав він.

Війна в Україні: прогноз експерта

Кларк також вважає, що подальшим етапом війни стане ескалація, і прогнозує, що "2023 рік буде набагато небезпечнішим, порівняно з 2022-м".

Нагадаємо, що, за інформацією The Washington Post, танки Abrams поставлять в Україну не раніше від кінця 2023 року. Постачання техніки ускладнюється тим, що США доводиться знімати уранову броню перед відправкою до зарубіжних країн.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кремлі вирішили провести нову хвилю мобілізації у РФ, повідомила британська розвідка у своєму зведенні за 30 січня.