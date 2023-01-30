ВСУ нужны F-16: Путин планирует опасную эскалацию в Украине, — аналитик

Военные эксперты прогнозируют, что без поставок западных истребителей у российских войск будет преимущество в воздухе. По словам британского аналитика Майкла Кларка, текущие успехи ВСУ на поле боя объясняются тем, что россияне не контролируют воздух.

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Войска РФ, скорее всего, будут "намного эффективнее действовать в воздухе" в ближайшие месяцы, когда российский президент начнет свое масштабное наступление. Об этом заявил британский военный аналитик Майкл Кларк, передает The Mirror.

Пока Украине удавалось успешно нейтрализовать большинство российских воздушных угроз с помощью систем класса земля-воздух и ракет ПВО.

Майкл Кларк считает, что "превосходство в воздухе станет ключевым" на следующем этапе войны в Украине.

"Идея в том, что на следующем этапе боевых действий, который будут намного ожесточение, я думаю, при новом уровне военных возможностей с обеих сторон, превосходству в воздухе будет отводиться ключевая роль. Текущее положение на поле боя объясняется тем, что россияне не смогли обеспечить себе превосходство в воздухе", — пояснил эксперт.

По его словам, если бы это все-таки случилось, украинцам было бы тяжело.

"То, что Украина сохраняет преимущество и сбалансированно действует на земле, объясняется тем, что россияне не доминируют в воздухе", — сказал он.

Война в Украине: прогноз эксперта

Кларк также считает, что дальнейшем этапом войны станет эскалация и прогнозирует, что "2023 год будет намного опаснее, по сравнению 2022-м".

Напомним, что, по информации The Washington Post, танки Abrams поставят в Украину не раньше конца 2023 года. Поставки техники усложняются тем, что США приходится снимать урановую броню перед отправкой в зарубежные страны.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле решили провести новую волну мобилизации в РФ, сообщила британская разведка в своей сводке за 30 января.