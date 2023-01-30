"Загроза залишається високою": у ЗСУ розповіли, скільки "калібрів" Росія тримає у Чорному морі

За словами спікера командування ОК "Південь" Владислава Назарова, ворог тримає в морі 2 надводні та 1 підводний ракетоносій сумарним залпом у 20 ракет. Крім того, війська РФ залишили в морі 400 мін.

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Загроза ракетної та мінної небезпеки залишається надзвичайно високою. Про це у понеділок, 30 січня, повідомив речник командування Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Ворог тримає в акваторії Чорного моря корабельне угруповання із 11 військових судів. Серед них 2 кораблі і 1 підводний човен — носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом у 20 ракет.

Крім того, як розповів речник, в Азовському морі помічено військовий корабель, який відстежує надводну ситуацію.

Мінна небезпека у Чорному морі

Речник ОК "Південь" також додав, що ворог залишив у морі 400 мін, які хвилями приносить до берега.

З початку року на узбережжі та у прибережних водах Сили оборони знищили понад 10 з них.

"Не наражайте себе на небезпеку. Утримайтеся від прогулянок вздовж моря, при сигналах повітряної тривоги оперативно і чітко дотримуйтесь алгоритму дій", — звернувся до українців Назаров.

Нагадаємо, 29 січня у Генштабі повідомляли про те, що Росія збільшила присутність військових кораблів у Чорному морі до 15 одиниць. В Азовському морі ворог утримував на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Раніше, 25 січня, керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія продовжує перекидати на південь України нові партії бійців із мобілізованих громадян.

Також нагадаємо, що наприкінці січня сили оборони України знищили російське військове судно. Як зазначили у командуванні, з першого дня вторгнення Росія втратила 18 кораблів та катерів.