"Угроза остается высокой": в ВСУ рассказали, сколько "калибров" Россия держит в Черном море

По словам спикера командования ОК "Юг" Владислава Назарова, враг держит в море 2 надводных и 1 подводный ракетоноситель суммарным залпом в 20 ракет. Кроме того войска РФ оставили в море 400 мин.

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Угроза ракетной и минной опасности остается чрезвычайно высокой. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил спикер командования Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Враг держит в акватории Черного моря корабельную группировку из 11 военных судов. В их числе 2 корабля и 1 подлодка — носители крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом в 20 ракет.

Кроме того, как рассказал спикер, в Азовском море замечен военный корабль, который отслеживает надводную обстановку.

Минная опасность в Черном море

Спикер ОК "Юг" также добавил, что враг оставил в море 400 мин, которые волнами приносит к берегу.

С начала года на побережье и в прибрежных водах Силы обороны уничтожили больше 10 мин.

"Не подвергайте себя опасности. Воздержитесь от прогулок вдоль моря, при сигналах воздушной тревоги оперативно и четко соблюдайте алгоритм действий", — обратился к украинцам Назаров.

Напомним, 29 января в Генштабе сообщали о том, что Россия увеличила присутствие военных кораблей в Черном море до 15 единиц. В Азовском море враг удерживал на боевом дежурстве 2 корабля.

Ранее, 25 января, руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия продолжает перебрасывать на юг Украины новые партии бойцов из числа мобилизованных граждан.

Также напомним, что в конце января силы обороны Украины уничтожили российское военное судно. Как отметили в командовании, с первого дня вторжения Россия потеряла 18 кораблей и катеров.