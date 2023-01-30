Російські підрядники відмовляються будувати укріплення на окупованих територіях, — ЦНС

Російські підрядники відмовляються спрямовувати своїх співробітників на окуповані території України на будівництво укріплень, оскільки агресори не можуть забезпечити їхню безпеку.

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Російські будівельні компанії-підрядники армії Росії не хочуть будувати укріплення для агресорів на тимчасово окупованій території України. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні наголошується, що російське підприємство Стройком відмовилося направляти своїх співробітників на тимчасово окуповані території Луганської області, оскільки армія РФ не може забезпечити безпеку для підрядників.

"При цьому не лише на передовій, а й у тилу, адже місцеві не приймають "гастролерів" із Росії", – додали до ЦНС.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що "Кадировці" в окупованому Мелітополі (Запорізька область) побили оператора НТВ та зґвалтували російську журналістку-пропагандистку. Постраждалі оператор та кореспондентка пропагандистського телеканалу НТВ написали заяву до місцевої "поліції", але там порушувати кримінальну справу проти найманців Рамзана Кадирова відмовилися.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 30 січня представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що Країни Євросоюзу неодноразово намагалися домовитися з Росією перед початком війни, але у Кремлі проігнорували усі мирні ініціативи та вирішили розпочати війну проти України. Тому рішення країн Заходу поставити Україні важке озброєння було реакцією на ескалацію з боку РФ, а не навпаки.