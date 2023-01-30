Российские подрядчики отказываются строить укрепления на оккупированных территориях, — ЦНС

Российские подрядчики отказываются направлять своих сотрудников на оккупированные территории Украины на строительство укреплений, поскольку агрессоры не могут обеспечить их безопасность.

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Российские строительные компании-подрядчики армии России не хотят строить укрепления для агрессоров на временно оккупированной территории Украины. Об этом говориться в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении указывается, что российское предприятие Стройком отказалось направлять своих сотрудников на временно оккупированные территории Луганской области, поскольку армия РФ не может обеспечить безопасность для подрядчиков.

"При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из России", – добавили в ЦНС.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что "Кадыровцы" в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) избили оператора НТВ и изнасиловали российскую журналистку-пропагандистку. Пострадавшие оператор и корреспондентка пропагандистского телеканала НТВ написали заявление в местную "полицию", но там возбуждать уголовное дело против наемников Рамзана Кадырова отказались.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 30 января представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что Страны Евросоюза неоднократно пытались договориться с Россией перед началом войны, но в Кремле проигнорировали все мирные инициативы и решили начать войну против Украины. Поэтому решение стран Запада поставить Украине тяжелое вооружение было реакцией на эскалацию со стороны РФ, а не наоборот.