"З відома Києва": Шольц назвав умови для початку переговорів із Росією

Німецький канцлер заявив, що будь-які домовленості з Москвою мають ґрунтуватися на припиненні війни в Україні та бути узгоджені з Києвом.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для початку мирних переговорів Кремль має почати виводити свої війська з території України, а будь-які домовленості можуть бути досягнуті лише за згодою українців. Про це глава уряду ФРН заявив на пресконференції з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою, повідомляє видання Welt.

Шольц наголосив, що країни Заходу не можуть укладати будь-які домовленості без участі українців.

"Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців. Тому мирні переговори передусім пов'язані з умовою виведення Росією своїх військ з України", — сказав він.

Крім того, канцлер Німеччини зазначив, що у нього щодо російської агресії проти України є спільна позиція з президентом Бразилії.

"Ми обидва засуджуємо російське вторгнення", — наголосив Шольц.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 29 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість надання Києву винищувачів та розкритикував постійні вимоги щодо передачі Україні нових видів озброєння для боротьби з РФ.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 30 січня заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що рішення США та союзних країн з НАТО передати Києву бойові танки робить "безглуздим" для Москви ведення будь-яких переговорів із Києвом.