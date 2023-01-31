"С ведома Киева": Шольц назвал условия для начала переговоров с Россией

Немецкий канцлер заявил, что любые договоренности с Москвой должны основываться на прекращении войны в Украине и быть согласованы с Киевом.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров Кремль должен начать выводить свои войска с территории Украины, а любые договоренности могут быть достигнуты только при согласии украинцев. Об этом глава правительства ФРГ заявил на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщает издание Welt.

Шольц подчеркнул, что страны Запада не могут заключать любые договоренности без участия украинцев.

"Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры прежде всего связаны с условием вывода Россией своих войск из Украины", — сказал он.

Кроме того, канцлер Германии отметил, что у него насчет российской агрессии против Украины общая позиция з президентом Бразилии.

"Мы оба осуждаем российское вторжение", — акцентировал Шольц.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 29 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность предоставления Киеву истребителей и раскритиковал постоянные требования о передачи Украине новых видов вооружения для борьбы с РФ.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 30 января заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что решение США и союзных стран по НАТО передать Киеву боевые танки делает "бессмысленным" для Москвы ведение каких-либо переговоров с Киевом.