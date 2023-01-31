Резніков і Макрон обговорять постачання винищувачів F-16 для України, — Reuters

За даними журналістів, у Парижі на зустрічі з головою Міноборони Франції Себастьяном Лекорню також обговорюватиметься постачання систем ППО Mamba SAMP/T.

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У вівторок, 31 січня, у Парижі глава Міноборони України Олексій Резніков обговорить питання щодо надання ЗСУ західних винищувачів F-16. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними журналістів, окрім зустрічі з главою Міноборони Франції Себастьяном Лекорню, під час якої також обговорюватиметься постачання систем ППО Mamba SAMP/T, Резніков проведе зустріч із главою французької держави Емманюелем Макроном.

Україна отримала можливість суттєво зміцнити свою обороноздатність, коли минулого тижня було анонсовано постачання ЗСУ основних американських та німецьких танків після тривалих обговорень, зазначають журналісти.

Водночас щодо постачання винищувачів F-16 союзники поки не дійшли спільної думки.

Зважаючи на все, Франція та Польща згодні з необхідністю надання винищувачів — Макрон напередодні, 30 січня заявив, що "нічого не виключено".

Але раніше в інтерв'ю французьким журналістам він зазначав, що будь-який подібний крок залежить від низки факторів, зокрема необхідності уникнути ескалації і переконатися в тому, що літаки, про які йдеться, не опиняться на "російській землі".

Зі свого боку президент США на питання про передачу Україні винищувачів F-16 відповів відмовою. Водночас співробітники деяких видань припустили, що голова Білого дому не почув цього питання.

Раніше Фокус повідомляв про те, що, за словами експосла США в РФ, має зробити Зеленський, щоб Україна отримала винищувачі F-16. Майкл Макфол вважає, що країнам західної коаліції необхідно заявити про постачання Україні БПЛА, винищувачів та іншої техніки одночасно.