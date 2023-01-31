Резников и Макрон обсудят поставки истребителей F-16 для Украины, — Reuters

По данным журналистов, в Париже на встрече с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню также будет обсуждаться поставка систем ПВО Mamba SAMP/T.

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Во вторник, 31 января, в Париже глава Минобороны Украины Алексей Резников обсудит вопрос о предоставлении ВСУ западных истребителей F-16. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, помимо встречи с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню, во время которой также будет обсуждаться поставка систем ПВО Mamba SAMP/T, Резников проведет встречу с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

Украина получила возможность существенно укрепить свою обороноспособность, когда на минувшей неделе были анонсированы поставки ВСУ основных американских и немецких танков после продолжительных обсуждений, отмечают журналисты.

Вместе с тем относительно поставок истребителей F-16 союзники пока не пришли к общему мнению.

Судя по всему, Франция и Польша согласны с необходимостью предоставления истребителей — Макрон накануне, 30 января заявил, что "ничего не исключено".

Но прежде в интервью французским журналистам он отмечал, что любой подобный шаг зависит от ряда факторов, в том числе необходимости избежать эскалации и удостовериться в том, что самолеты, о которых идет речь не окажутся на "российской земле".

В свою очередь, президент США на вопрос о передаче Украине истребителей F-16 ответил отказам. Вместе с тем сотрудники некоторых изданий допустили, что глава Белого дома не расслышал заданный вопрос.

Ранее Фокус сообщал о том, что, по словам экс-посла США в РФ, должен предпринять Зеленский, чтобы Украина получила истребители F-16. Майкл Макфол считает, что странам западной коалиции необходимо заявить о поставках Украине БПЛА, истребителей и прочей техники одновременно.